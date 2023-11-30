الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقتحم محيط منزل أحد المعتقلات فى الخليل الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرئيلي، مساء أمس الاربعاء، محيط منزل المعتقلة مريم سلهب في مدينة الخليل.

 

وأفاد أحد أفراد عائلة المعتقلة لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط منزل العائلة في منطقة الحاووز الثاني بمدينة الخليل، وقامت بعمليات تفتيش في المكان وإطلاق قنابل الصوت بكثافة.

 

يذكر أن المعتقلة سلهب كانت قد اعتقلت في شهر أكتوبر الماضي ضمن حملة اعتقالات طالت عددا كبير من المواطنين، ومن المتوقع الإفراج عنها هذه الليلة ضمن الدفعة السادسة من "صفقة التبادل".

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