الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحت شعار "نعم للمشاركة..خليك إيجابي"..

مدينة الثقافة والعلوم تستضيف ندوة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع التنسيقية

ندوة لتوعية الشباب
ندوة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات

استضافت مدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر ندوة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمعهد العالي للغات، وسط حضور كثيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعهد وستة معاهد أخرى بالمدينة نفسها، بهدف توعية الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، تحت شعار "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي".

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن الندوة حضرها وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية ضم د.غادة علي عضو مجلس النواب، النائب المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، كما ضم الوفد أعضاء التنسيقية؛ جمال سالم، حامد محمد، هدير زيدان، أحمد عبد الصمد، محمد البطران، مصطفى مسلم.

ممارسة الحق الدستوري

وخلال الندوة الذي قدم فعالياتها وأدارها الإعلامي د.حسين حسني مذيع قناة الغد الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في الإعلام، أكدت د.غادة علي عضو مجلس النواب عن التنسيقية ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري وتأدية واجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، كما أوصت الشباب بأهمية الإطلاع على البرنامج الانتخابي لكل مرشح، والمقارنة بينها بشكل جيد، ومراجعة إنجازاتهم  وخبراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات، وهي مراجعة واجبة وحتمية، لأنه سيترتب عليها قرار الناخب بشأن اختيار من سيتولى  مسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن مصري، كما وجهت الشكر لمدينة الثقافة والعلوم على اهتمامها برفع درجة الوعي لدى طلابها سواء بالفعاليات التي يتم تنظيمها داخل معاهدها أو خارجها بالتعاون مع مؤسسات الدولة.   

اغتنام الفرصة

من جانبه أشار النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن شباب الجامات لا ينبغي أن يضيعوا فرصة المشاركة في تجربة الانتخابات الرئاسية، التي ينالها الطالب مرة واحدة خلال دراسته الجامعية، ويجب ألا يتاثر بأي محاولات مغرضة تستهدف إحباط همته أو حماسه في المشاركة.

الصوت أصبح مؤثرا

بينما أكدت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو باتت تشهد استحقاقات سياسية حقيقية  أصبح صوت الناخب فيها مؤثرا، ويساهم بشكل كبير في صنع مستقبل مصر.

الحفاظ على المكتسبات

من ناحيته شدد النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية على ضرورة اقتناص الشباب فرصة الانتخابات الرئاسية بتفعيل حقهم الدستوري بالمشاركة الإيجابية، للحفاظ على المكتسبات التي حققوها على مدار العشرة أعوام الماضية.

تحذير من الوقوع في الفخ

وخلال تقديمه فعاليات الندوة، حذر الإعلامي الدكتور حسين حسني من بعض المحاولات اليائسة من جانب البعض، لا سيما وسائل الإعلام المعادية التي لا تعرف سوى تصدير الصور السوداوية وتبث سمومها من خارج مصر، بهدف التقليل من حجم الإنجازات التي تحققت بعد ثورة الشعب المصري وتعبيره عن إرادته الحرة الخالصة في الثلاثين من يونيو عام 2013، مطالبا شباب مصر بضرورة  التدقيق في كل معلومة وتحري دقتها لتجنب الوقوع في أي فخ ينصبه لهم من يريدون العودة بمصر للوراء، وأن المشاركة بكثافة وإيجابية في الانتخابات الرئاسية من شأنها أن تزيد الصوت المصري ثقلا وقوة في الساحة الدولية، وأن تجهض أي مؤامرات تهدد أمنها القومي.

الشباب وصوت العقل

من ناحيتها أكدت د.أماني كمال عميد المعهد للغات بمدينة الثثقافة والعلوم أن التفاعل الإيجابي من جانب الطلاب مع وفد تنسيقيقة شباب الأحزاب والسياسيين، أثبت أن الشباب المصري منفتح دائما على صوت العقل الواعي ولديه رغبة في التفاعل مع الاستحقاقات الوطنية.    

سفراء المشاركة

وأكد طلاب مدينة الثقافة والعلوم  أنهم سيكونوا في الصفوف الأولي في الاستحقاق الإنتخابي القادم، فضلًا عن أنهم سيكونوا سفراء المشاركة، وسيعملون جاهدين لتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.

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