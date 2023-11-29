بحضور البابا تواضروس.. نائب محافظ القاهرة يشهد تدشين كنيسة دير الملاك

حرص د.حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على حضور احتفال بمناسبة تدشين كنيسة دير الملاك بحى حدائق القبة، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

ووجه نائب المحافظ، خلال تهنئته للأقباط بمناسبة هذا الاحتفال معربًا عن سعادته لمشاركته في هذه المناسبة والتى تعتبر منبر لنشر ورسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الإخوة الإنسانية.

وأشار إلى أن تعزيز القيم الإنسانية يهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم التسامح والقضاء على العنف والتطرف والسعي إلى تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

تدشين كنيسة دير الملاك

تدشين كنيسة دير الملاك

تدشين كنيسة دير الملاك