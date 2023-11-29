"البريد": 8 ملايين معاملة تنفذها مكاتب البريد للمواطنين يوميًا

علق إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، عن كيفية مساهمة هيئة البريد في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء: "حققنا نقلة نوعية في ملف التحول الرقمي خلال الـ3 سنوات الأخيرة".

وأضاف أن هناك 5.2 مليون من أصحاب المعاشات يستفيدون من خدمات البريد المصري.

وأشار إلى أن هناك 4300 فرع لهيئة البريد المصري تخدم المصريين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك 8 ملايين معاملة تنفذها مكاتب البريد للمواطنين يوميًا، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية للبريد ساهم في سرعة تقديم الخدمات الحكومية والبريدية.

وأكد أن استراتيجية البريد ركزت خلال الفترة الأخيرة على تحسين الشكل والجوهر معًا للفروع.