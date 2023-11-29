ضبط 21 قضية مخدرات بقرية أبو الغيط بالقليوبية

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بقرية أبو الغيط والعزب والقرى التابعة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (21 قضية بإجمالى 22 متهم) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس، الهيدرو، كمية من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – طلقات نارية – سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.