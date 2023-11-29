الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية” توضح تفاصيل تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة  القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان “تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024”.

وأوضح التقرير، أن الأول من ديسمبر 2023 موعد انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وذك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأشار التقرير إلى أنه حسب الجدول الزمني الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات في مصر تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر ولمدة 3 أيام، أما في حالة الإعادة فتجرى عملية التصويت اعتبارًا من الخامس من يناير 2024 ولمدة 3 أيام أيضًا.

وأكد التقرير أن عملية التصويت خارج مصر ستجرى  في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة في كل أيام التصويت المقررة.

ونوّه التقرير إلى أن تصويت المصريين في الخارج يتم عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية التي يوجد فيها الناحب ولا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت وإنما يشترط أن يكون جواز السفر ساريًا.

وتابع: “حسب التوقيتات الدولية تعد اللجنة الفرعية في ولاية ويلينغتون بنيوزيلندا أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024”.

وأكد التقرير أنه على المصريين في الخارج التصويت للاختيار بين المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية المصرية والتي تضم كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

القاهرة الإخبارية المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية وضية العليا للانتخابات مصر عبدالفتاح السيسي فريد زهران عبدالسند يمامة حازم عمر

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