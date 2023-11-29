الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: تشيلسي يقرر استعادة سانتوس من نوتنجهام فورست

أندريه سانتوس
أندريه سانتوس

قررت إدارة نادي تشيلسي الانجليزي استعادة لاعبها البرازيلي أندريه سانتوس، المعار لنادي نوتنجهام فورست.

وتعاقد تشيلسي مع أندريه سانتوس مطلع الموسم الجاري قادمًا من فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2023، ثم خرج معارًا لمدة موسم مع فريق نوتنجهام فورست.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن إدارة تشيلسي غير راضية عن موقف اللاعب مع نوتنجهام وتسعى لاستعادته مرة أخرى في شهر يناير المقبل.

ولعب أندريه سانتوس مباراتين مع نوتنجهام فورست منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم دون المساهمة في أي هدف.

وأفاد رومانو أن إدارة تشيلسي اتخذت القرار داخليًا وتنتظر تأكيده بشكل نهائي ورسمي خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأ أندريه سانتوس مسيرته ضمن صفوف شباب نادي فاسكو دي جاما وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول في يناير من عام 2022، ثم انضم لصفوف تشيلسي في يناير 2023 ولعب معارًا لفريقه القديم قبل أن يتم انتقاله نهائيًا للبلوز عقب نهاية الموسم الماضي.

ومثل أندريه سانتوس المنتخب البرازيلي في مختلف المراحل العمرية وبدأها من فريق تحت 16 عاما وتحت 17 و20 عامًا، حتى انضم للمنتخب الأول وشارك في مباراة واحدة بتاريخ 25 مارس 2023 وكانت ودية ضد منتخب المغرب وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وعلى مستوى الأندية، لعب أندريه سانتوس 49 مباراة بقميص فريق فاسكو دي جاما وسجل 9 أهداف، و6 مباريات بقميص فريق تحت 20 عامًا بالنادي وسجل 3 أهداف، بجانب مباراتين مع نوتنجهام فورست ليصبح إجمالي المباريات التي لعبها حتى الآن مع الأندية 57 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

تشيلسى أندريه سانتوس نوتنجهام فورست الدورى الانجليزى البريميرليج

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