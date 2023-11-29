وجود كتل مستمرة.. العلامات التحذيرية لسرطان الثدي

تشمل بعض العلامات التحذيرية لسرطان الثدي وجود كتل مستمرة في الثدي أو تحت الإبط، والألم والحساسية، وتورم في منطقة الإبط أو الترقوة، وتغيرات في شكل وملمس الثدي، وتنقر الجلد أو مظهر يشبه قشر البرتقال، وتغيرات في الحلمة مثل السحب الداخلي أو الحرق أو الحكة أو ظهور تقرحات وإفرازات غير عادية من الحلمة.

يمكن أن ينتشر سرطان الثدي خارجه من خلال الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية، عندما ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، يقال أنه قد انتشر.

يمكن أن يظهر سرطان الثدي بمجموعة متنوعة من العلامات والأعراض. من المهم ملاحظة أن وجود واحدة أو أكثر من هذه العلامات لا يعني بالضرورة إصابة المرأة بسرطان الثدي، حيث يمكن أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن حالات أخرى أيضًا، ومع ذلك، إذا لاحظ أحد أيًا من العلامات التحذيرية التالية

فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية لإجراء مزيد من التقييم:

الكتل: وجود كتلة مستمرة في الثدي أو تحت الإبط يمكن أن يكون مؤشرًا أوليًا لسرطان الثدي. من المهم أن نلاحظ أن كتل الثدي السرطانية غالبا ما تكون غير مؤلمة. غالبًا ما تكون غالبية الكتل الموجودة في الثدي غير سرطانية، مع احتمال وجود حالات حميدة مختلفة مسؤولة عنها مثل الأورام الليفية أو الخراجات أو العدوى والخراجات.

الألم والحساسية: التقلبات الهرمونية هي السبب الأكثر شيوعًا للثقل والألم وزيادة الحساسية.

غالبًا ما يرتبط هذا بالدورات الشهرية ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في أي وقت، في حين أن الكتل السرطانية عادة ما تظل غير مؤلمة، إلا أن بعضها يمكن أن يرتبط بالألم.

التورم: قد يشير تضخم الإبط أو بالقرب من عظمة الترقوة إلى انتشار سرطان الثدي إلى العقد الليمفاوية في تلك المنطقة المجاورة، قد يصبح التورم واضحًا حتى قبل اكتشاف وجود كتلة واضحة.

الشكل والملمس: منطقة تشبه الرخام تحت الجلد وتبدو مختلفة عن أي جزء آخر من الثديين تنقير الجلد أي طفح جلدي أو جرح على الحلمة أو الثدي لا يستقر خلال 2-3 أسابيع من العلاج الروتيني قشر البرتقال: إذا كان جلد الثدي أكثر سمكًا ويشبه قشر البرتقال، فيجب فحصه على الفور.

التغييرات في حلمتك، مثل تلك التي: يسحب إلى الداخل الحروق الحكة يتطور القروح إفرازات غير عادية من الحلمة. إن الإفرازات المائية الملطخة بالدماء والشفافة ليست طبيعيةعادةً ما تعاني معظم النساء من إفرازات خضراء أو صفراء أو بيضاء عند الضغط. هذه ليست علامة على أي مرض

كيف يمكن لليوجا أن تساعد في تخفيف القلق؟

من الضروري إجراء فحوصات ذاتية روتينية لثدييك والتعرف على مظهرهما الطبيعي وملمسهما للتعرف على أي تغييرات على الفور، علاوة على ذلك، يجب على النساء الالتزام بتوصيات الفحص التي يحددها مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن، والتي تتضمن عادةً تصوير الثدي بالأشعة السينية وفحوصات الثدي السريرية، يلعب الكشف المبكر دورًا محوريًا في الإدارة الناجحة لسرطان الثدي، إذا لاحظت أيًا من هذه المؤشرات التحذيرية، فمن الضروري طلب التشاور مع خبير الرعاية الصحية لإجراء تقييم شامل، وإذا لزم الأمر، تقييمات تشخيصية إضافية.