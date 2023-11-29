"تعليم القاهرة" تؤكد جاهزية مدارسها لاستقبال الناخبين أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جاهزية مدارس العاصمة لاستقبال الناخبين خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية فى مديرية التربية والتعليم فى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، مقار اللجان الانتخابية بالإدارات الآتية: “الخليفة التعليمية وإدارة المقطم التعليمية وإدارة منشأة ناصر التعليمية وإدارة وسط القاهرة التعليمية”.

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واطمأنت على سير العملية التعليمية داخل المدارس المختلفة، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب إلى المدرسة.

وأكدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية إجراء انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق (١٢،١١،١٠) ديسمبر المقبل.

وأكدت فى بيان صحفى، وضع لجان فى الطابق الأرضي بما يتناسب مع كبار السن وذوى الهمم وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة باللجان، وتهيئة جميع الطرقات وتأمين الأبواب والنوافذ ودورات المياه بالإضافة إلى توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة باللجنة وأثنت على الجهود المبذولة من مديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المدارس لظهور مقار اللجان الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشددت على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.