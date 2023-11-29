الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

مابولولو
مابولولو

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم من التعاقد مع الأنجولي مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري لضمه إلى صفوف الفريق في يناير المقبل.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل حال إنهاء أزمة القيد لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة غير متحمسة للتعاقد مع مابولولو والأولوية لديهم في التعاقد مع مهاجم أجنبي من خارج الدوري المصري.

ويرى مسئولو الزمالك أن المقابل المادي الذي سيتم دفعه لشرائه سيكون أكبر من التعاقد مع أي لاعب أجنبي آخر من خارج الدوري المصري.

ورغم المستويات المميزة لمابولولو مع الاتحاد السكندري لكن فريق الزمالك يضع كل تركيزه في الوقت الحالي للتعاقد مع محترف من خارج الدوري المصري في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مودرن فيوتشر مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري نايل في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين وصعوبة التوقع.

قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها اليوم الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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