في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. برلمانية تشيد بالدور المصري والصمود الفلسطيني

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر مشرف وعظيم تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن جهود مصر المبذولة طيلة الأيام الماضية درس وطني لمساندة الدول الشقيقة، مشيدة بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره في دعم القضية الفلسطينية وتمديد الهدنة للتخفيف من معاناة الفلسطينين.

وأشارت خطاب، إلى أن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار يواكب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التاريخ سيسجل بحروف من نور الجهود المصرية لمساندة الأشقاء الفلسطينين، مشيدة بموقف الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بكل بسالة وصمود، قائلة: "تحية من قلوبنا لفلسطين".

وأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية كان لها دور كبير في إقرار هدنة بين الفلسطينين والإسرائليين وأيضًا لها دور كبير في تمديد الهدنة من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني العظيم الذي دافع بكل قوة عن أرضه رافضًا التهجير.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن جهود مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الحرب أتت بثمارها، موضحة أن الرئيس السيسي، قام بعمل لقاءات عدة مع رؤساء العالم وأجرى العديد من الاتصالات وعقد مؤتمرات للوقوف بجانب فلسطين، بجانب فتح معبر رفع أمام الفلسطينين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، مؤكدة أن مصر دائمًا ساندة للدول العربية في أزماتها.