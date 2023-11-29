الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. برلمانية تشيد بالدور المصري والصمود الفلسطيني

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر مشرف وعظيم تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن جهود مصر المبذولة طيلة الأيام الماضية درس وطني لمساندة الدول الشقيقة، مشيدة بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره في دعم القضية الفلسطينية وتمديد الهدنة للتخفيف من معاناة الفلسطينين.

txt

أستاذ علوم سياسية: مصر لها موقف ودور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية

txt

أستاذ علاقات دولية: مصر لها مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

وأشارت خطاب، إلى أن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار يواكب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التاريخ سيسجل بحروف من نور الجهود المصرية لمساندة الأشقاء الفلسطينين، مشيدة بموقف الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بكل بسالة وصمود، قائلة: "تحية من قلوبنا لفلسطين".

وأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية كان لها دور كبير في إقرار هدنة بين الفلسطينين والإسرائليين وأيضًا لها دور كبير في تمديد الهدنة من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني العظيم الذي دافع بكل قوة عن أرضه رافضًا التهجير.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن جهود مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الحرب أتت بثمارها، موضحة أن الرئيس السيسي، قام بعمل لقاءات عدة مع رؤساء العالم وأجرى العديد من الاتصالات وعقد مؤتمرات للوقوف بجانب فلسطين، بجانب فتح معبر رفع أمام الفلسطينين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، مؤكدة أن مصر دائمًا ساندة للدول العربية في أزماتها.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية الفلسطينين القضية

مواد متعلقة

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف أعمالها بمجلس النواب

علاء عابد يطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

وكيل مجلس الشيوخ يدعو المصريين فى الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

«الرياضيين المصريين» بقطر: السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب

النائب محمود عصام: إقرار مد الهدنة تأكيد على دور مصر في تحقيق السلام

حسانين توفيق: تمديد الهدنة يؤكد أهمية الدور المصرى فى عملية السلام

وكيل أول مجلس النواب يلتقى نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية

النائبة نورا على تستقبل رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين