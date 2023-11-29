المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لتورطهما في سرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

وذلك لإدانتهما في القضية رقم 15828 لسنة 2021 جنايات ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 3502 لسنة كلي جنوب الزقازيق، الخاصة بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2021، عندما تم ضبط «محمد...خ»، 30 عاما، سائق توك توك، يتهم فيه كل من «مصطفى. م.إ» 24 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، «محمد. الـ. ع» 28 عاما، بسرقة دراجته البخارية «توك توك» بالإكراه وتحت تهديد السلاح.