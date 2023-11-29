الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فلسطين أرض وشعب".. تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

يوافق اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وتحيى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة دعوة للحب والتسامح ونبذ العنف في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار هذا العام (فلسطين أرض وشعب).

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي لتعزيز قيم السلام والأمان لكي تتبوأ فلسطين المكانة التي تستحقها ويحقق كل فلسطيني حلمه في إقامة دولة مستقلة.

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اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

يعتبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة فى ال٢٩ من نوفمبر كل عام، وهو إحتفال رسمى فى ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم ١٨١، فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧.

ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين. 

بات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.

ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه المشروعه ويأتى الاحتفاء هذا العام بالتزامن مع إضافة مد الهدنة يومين. 

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