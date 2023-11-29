برلماني: انضمام مصر لقائمة الكبار في صناعة التعهيد يحفز الاسثمارات

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالقفزة النوعية التي حققتها مصر في التصنيف الصادر عن شركة رايَن للاستشارات الاستراتيجية، والذي وضع مصر في المرتبة الثالثة عالميا ضمن مؤشر الثقة في تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.

نمو الاقتصاد المصري

وقال حسانين توفيق، إن احتلال مصر المركز الثالث ضمن تلك القائمة للمرة الأولى، بعدما كانت خارج قائمة العشرة الكبار باحتلال المركز الحادي عشر سابقا، يعكس حجم النمو الذي تشهده خدمات التعهيد في مصر، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أثمر عن مضاعفة نشاط الشركات الدولية في هذا المجال داخل مصر.

تنافسية السوق المصرية

وأكد حسانين توفيق أن السوق المصري يحظى بدرجة عالية من الموثوقية والتنافسية في ظل توافر الكوادر البشرية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وما دونها في مجال التعهيد، مشيرا إلى أن إدراج مصر ضمن العشرة الكبار في هذا القطاع يؤكد مجددا على أن بيئة الأعمال في مصر تحتفظ بقدرة عالية على جذب الاستثمارات لاسيما في الأنشطة المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالنظر إلى ما تمتلكه الدولة من بنية رقمية متماسكة، كما أنه سيحفز الكثير من الشركات الدولية لتوسيع أنشطتها داخل السوق المصري.

وأوضح حسانين توفيق أن التقرير يعتمد على قياس سبعة معايير رئيسية وهي سوق العمل المحلية والبنية التحتية والثروة التجارية والنظام البيئي لعمليات التعهيد والاستقرار السياسي والأمان العام والاستقرار الاقتصادي، مضيفا أن الخبراء الدوليين الذين تم استطلاع آرائهم منحو مصر نسب مرتفعة في الفئات السبعة بتقييم 83.8%.



ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن وزارة الاتصالات تبنت خلال الفترة الأخيرة العديد من برامج بناء القدرات الرقمية، والتي تستهدف إعداد كوارد من الشباب المؤهلة للعمل في مراكز التعهيد الدولي، ما ساهم في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية خلال العام الماضي في ظل تميز العنصر البشري.

وأعرب عن ثقته في قدرة وزارة الاتصالات على تحقيق مستهدفاتها بزيادة حجم الصادرات الرقمية من 4.9 مليار دولار خلال العام الماضي لنحو 9 مليارات دولار خلال 3 سنوات فقط، اعتمادا على الطفرة الكبيرة في خدمات التعهيد.