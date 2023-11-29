عمل في السيتي وبرشلونة من قبل.. الهلال السعودي يعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا للنادي

أعلن الهلال السعودي تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للنادي خلفًا للمهندس عبد الله الجربوع، اعتبارًا من مطلع يناير 2024.

ويحمل “كالزادا” خبرات واسعة من خلال عمله في عدة منصاب قيادية مع أندية أوروبية كبيرة أبرزها مانشستر سيتي وبرشلونة.

ونشر متصدر دوري روشن السعودي بيانًا رسميًا جاء فيه: " كالزادا واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين، متطلعين للعمل معه من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي".

واشتغل “كالزادا” في مناصب تنفيذية رياضية، إذ كان مسؤول التسويق في نادي برشلونة عام 2002، كما أشرف على مهام المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ عام 2019.

الهلال يتأهل لثمن نهائى دورى أبطال آسيا

تأهل نادي الهلال السعودي لثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023 /2024، بفوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على الملعب المركزي بأوزبكستان، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

سالم الدوسري أهدر فرصة تسجيل هدف التقدم لـ الهلال في الدقيقة 11، بإضاعته ركلة جزاء، ثم احتسب الحكم ركلة أخرى لـ الهلال، تولى تنفيذها سالم الدوسري في الدقيقة 68، ليتصدى لها حارس نافباخور، قبل أن ترتد الكرة للمهاجم البرازيلي مالكوم أوليفيرا، ليضعها بدوره في الشباك، معلنًا عن أول أهداف الفريق السعودي.

وكفر الدوسري عن خطأه، بتسجيله الهدف الثاني لـ"الزعيم"، في الدقيقة 85، بتسديدة مُسقطة رائعة من مسافة بعيدة، حيث لاحظ تقدم حارس نافباخور من مرماه، ليسكن الكرة الشباك ببراعة، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليحجز مقعدًا في دور الـ 16، فيما تجمد رصيد نافباخور عند 10 نقاط في المركز الثاني.