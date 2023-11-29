"ونحكى كمان".. جديد الموسم الثانى من برنامج sold out لمحمود سعد

يستعد الإعلامي محمود سعد، لتقديم فقرة جديدة تحت عنوان "ونحكي كمان" خلال الموسم الثاني من برنامج "سولد أوت - كامل العدد".

وتُقدَم الفقرة الجديدة بجانب اللقاءات الحوارية والعروض الفنية والكوميدية من برنامج سولد اوت-كامل العدد.

وتُعرَض حلقات "ونحكي كمان" كل خميس على قناة "CBC"، ومنصة "WATCH IT" الساعة 9 مساءً.

محمود سعد

تفاصيل "ونحكى كمان" من برنامج sold out

وتقدم فقرة "ونحكي كمان"، قصصًا حول الشخصيات والمعابد والأماكن الأثرية داخل وخارج مصر من تاريخ الأماكن والعادات والصناعات الشعبية والأكلات المحلية، كما تقدم حلقات أيضًا عن قصص النجاح الملهمة من كل مكان يزوره الإعلامي محمود سعد.

وانتهى الإعلامي محمود سعد مؤخرًا من تصوير إحدى الحلقات بمعبد فيلة باسوان.