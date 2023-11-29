الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحاتة يتابع برنامج التنمية المهنية لمعلمي التعليم المجتمعي في مطروح

عمرو شحاتة، وكيل
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي التعليم المجتمعي والذي يشمل ورش عمل لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وذلك بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية. 

وأوصي وكيل تعليم مطروح، المتدربين بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكن من ورش عمل برنامج التنمية المهنية، مشيرًا إلى أنه يشمل  خرائط المناهج وخطط التحسين المستمر للمعلمين المشرفين بمدارس التعليم المجتمعي، مضيفًا أنه يستهدف نقل الخبرات التدريبية بالمدارس من خلال الوحدات التدريبية بها لباقي المعلمين وذلك تحت إشراف لمياء سعيد، مدير إدارة التدريب وفريق العمل بالإدارة.

تفعيل التنمية المهنية للعاملين 

وأكد شحاتة، أن الحزم التدريبية المتواصلة بالمديرية، تأتي في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مقدمًا الشكر إلى وكيل المديرية ولإدارة التدريب تقديرًا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لتلك البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين ومتطلبات العمل.

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
معلمي التعليم المجتمعي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية البرنامج التدريبي وكبل تعليم مطروح مطروح

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