الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: أوقفنا تحليق المسيرات الأمريكية فوق غزة خلال الهدنة

المسيرات الأمريكية
المسيرات الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الجيش الأمريكي أوقف تحليق المسيّرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقًا لما نقلته "رويترز"، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأفاد البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي، قائلًا: "امتثالًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا نقوم حاليًا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه، ولذلك تم إيقافها مؤقتًا في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأمريكي يرسل طائرات مسيّرة للمساعدة في البحث عن المحتجزين الأمريكيين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.

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