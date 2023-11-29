الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: أسقطنا مسيرتين روسيتين جنوب البلاد

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك والقيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية، سيرهي ليساك، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت طائرتين بدون طيار روسيتين.

وأضاف ليساك -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" أمس  الثلاثاء- "أسقطنا مسيرتين روسيتين في منطقتين مختلفتين إحداهما فوق منطقة "كريفي ريه" في منطقة دنيبروبتروفسك والثانية فوق منطقة ميكولايف".

ووفقًا للقيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية، "فقد دمرت قوات الدفاع الجوي ووسائل القيادة الجوية الجنوبية في منطقة ميكولايف، طائرة استطلاع روسية بدون طيار من طراز Merlin-VR".

كما أشارت الوكالة إلى أنه تم تدمير طائرة روسية بدون طيار في فترة ما بعد الظهر فوق منطقة كريفي ريه.

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