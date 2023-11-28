الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 7 أشخاص وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة

جثة
جثة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بجميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية عدة حوادث أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

ونجح رجال الإدارة العامة للمرور في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها من خلال استدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وكشف مصدر أمني عن مصرع اثنين جراء تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بمدينة السلام. 

وكشف مصدر أمني عن إصابة 12 شخصًا بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى كوبرى الحرافيين فى منطقة السلام ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

ولقى شخصان مصرعهما فى حادث مرورى بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق بمدينة الشيخ زايد وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

ولقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، فيما أصيب شخص في حادث مروري بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة ملقاة بالطريق بمنطقة العمرانية. 

لقيت سيدة مسنة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة، أعلى الطريق نطاق قسم الجيزة وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان تجاه العاشر من رمضان بطريق الخدمات، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

الطرق والمحاور الرئيسية سقوط ضحايا مصرع شخصين بمدينة السلام إصابة 12 في مدينة السلام مصرع شخصين في مدينة الشيخ زايد مصرع شخص في مدينة 6 أكتوبر مصرع مسنة في الجيزة إصابة 8 أشخاص في الشرقية إصابة 7 مواطنين في محور الضبعة

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