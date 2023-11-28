مصرع 7 أشخاص وإصابة 29 آخرين في حوادث متفرقة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بجميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية عدة حوادث أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

ونجح رجال الإدارة العامة للمرور في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها من خلال استدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وكشف مصدر أمني عن مصرع اثنين جراء تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بمدينة السلام.

وكشف مصدر أمني عن إصابة 12 شخصًا بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى كوبرى الحرافيين فى منطقة السلام ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

ولقى شخصان مصرعهما فى حادث مرورى بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق بمدينة الشيخ زايد وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

ولقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، فيما أصيب شخص في حادث مروري بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة ملقاة بالطريق بمنطقة العمرانية.

لقيت سيدة مسنة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة، أعلى الطريق نطاق قسم الجيزة وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان تجاه العاشر من رمضان بطريق الخدمات، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.