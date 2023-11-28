الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار سفنكس يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني والعلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية وذلك لمحاكاة الواقع العملي والتدريب بالمطار.
قام فريق من المسؤولين بالمطار من إدارات العلاقات العامة،  الخدمة المميزة، خدمة العملاء وحركة الركاب بتدريب الطلبة على جميع الاجراءات المتبعة وتوضيح خط سير الراكب داخل صالات السفر والوصول مع شرح الاجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها بالمطار.

مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيزى جيت القادمة من لندن

 

يشار الي ان  مطار سفنكس الدولي شهد انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، وايضا تحت رعاية وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والشباب والرياضة.

وقد انطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة ثم  يتم التحليق أيضا من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة والإحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show.

جدير بالذكر ان الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر في الفترة من ١٠ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر بمشاركة ١٢ طائرة خفيفة من ١٢ دولة أوروبية.

و قد أصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

 

المسابقة الدولية بمصر

و يعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية فى مصر فرصة جيدة لإستقطاب  جديد من السياحة وفئة جديدة من السائحين وهم مالكي الطائرات الخاصة وذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية ومدن شاطئية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.

مطار سفنكس العلوم الاداريه فريق الركاب الاجراءات الأمنية السفر

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

طرد وإضاعة الوقت.. مارسيل كولر يتحدث عن تعادل الأهلى أمام سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس