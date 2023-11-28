مطار سفنكس يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني والعلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية

استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية وذلك لمحاكاة الواقع العملي والتدريب بالمطار.

قام فريق من المسؤولين بالمطار من إدارات العلاقات العامة، الخدمة المميزة، خدمة العملاء وحركة الركاب بتدريب الطلبة على جميع الاجراءات المتبعة وتوضيح خط سير الراكب داخل صالات السفر والوصول مع شرح الاجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها بالمطار.

يشار الي ان مطار سفنكس الدولي شهد انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، وايضا تحت رعاية وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والشباب والرياضة.

وقد انطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة ثم يتم التحليق أيضا من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة والإحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show.

جدير بالذكر ان الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر في الفترة من ١٠ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر بمشاركة ١٢ طائرة خفيفة من ١٢ دولة أوروبية.

و قد أصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

المسابقة الدولية بمصر

و يعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية فى مصر فرصة جيدة لإستقطاب جديد من السياحة وفئة جديدة من السائحين وهم مالكي الطائرات الخاصة وذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية ومدن شاطئية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.