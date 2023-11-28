الكشف على 1741 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بقرية طيبة غرب الإسكندرية (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية طيبة على مدار يومين، وذلك بوحدة طيبة لطب الاسرة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، والتي تبعد 18 كم عن أقرب مستشفي مركزي (مستشفى العامرية العام).

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 10 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم أسرة - رمد - أنف واذن - جلدية).

وشارك فيها 64 عضوًا من الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة، توقيع الكشف الطبى على 1741 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 6 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 126 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و71 تحليلًا بمعمل الطفيليات و5 أشعة سينية علاوة على فحص 98 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 706 مواطنين من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.