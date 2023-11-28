تصفية عنصر إجرامي خلال تبادل لاطلاق النار في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، في تصفية عنصر إجرامي إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن في قرية بركة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة حمادي، بشن حملة أمنية للقبض على تجار المخدرات والخارجين عن القانون، في قرية بركة بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن مقتل "بركات.ع.م، يبلغ من العمر 38 عامًا، إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في قرية بركة مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.