"دور الأدب والفن في قبول الآخر" ضمن نقاشات برنامج تعزيز قيم المواطنة بالمنيا

شهدت الوحدة الصحية بقرية بني مهدي بمركز المنيا، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة”، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا.

بدأت الفعاليات بندوة بعنوان "دور الفن والأدب في قبول الآخر" تحدثت خلالها الفنانة رانيا الدمرداش عن دور الثقافة والفنون في تقبل الآخر، من خلال الارتقاء بالذوق العام وتهذيب السلوك الإنساني وتعميق العلاقات الإنسانية، موضحة أن أعضاء الفرقة الموسيقية يوجد بها عازفين من مختلف دول العالم ومن ديانات مختلفة ورغم ذلك يجتمعون لإنجاز العمل الموسيقي الذي يحبونه لإسعاد الجماهير.

من جانبه، أشار الكاتب وائل السيد، إلى أن الإنسان من حيث بنائه الفسيولوجي، كائن اجتماعي بطبيعته، يسعى دائما إلى تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين. مؤكدا على دور الثقافة والفنون والآداب في التقريب بين الشعوب والحضارات، بما تنقله من تجارب إنسانية وفكرية مبدعة جديدة قادرة على تجديد الأفكار، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع الاخر للعيش في تناغم وسلام.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تدريب الفناناتين يسرا رفعت، إيمان أبو ستيت، تلاها عرض فني لفرقة أطفال قصر ثقافة المنيا للفنون الشعبية، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي بقيادة الفنان يحيى عبد العليم، وسط تفاعل كبير من أبناء القرية، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

وبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، ينفذ بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.