قيادي بحماس: الهدنة تسير بشكل جيد رغم الخروقات.. ومستعدون لصفقة شاملة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إن الهدنة حتى الآن، تسير بشكل جيد، رغم خروق الاحتلال"، لافتا إلى أن واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة.

وأضاف “حمد” أنهم قدموا للوسطاء أدلة على خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الحالية، معربا عن استعدادهم الكامل لعقد صفقة شاملة، إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراد عن المحتجزين.

وأشار إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية، مؤكدا ضرورة وجود ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة، ولافتا إلى أن كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عملية تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين لدى “حماس” دخلت حيز التنفيز.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق سراح 50 محتجزا من النساء والأطفال من غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.