الشهري في الهجوم.. تشكيل الهلال أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا

كشف البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نافباخور الأوزبكي، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023/2024.

موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا، فتُقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب المركزي بأوزبكستان.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN AFC، SSC 1 HD.

تشكيل الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، فشهد قيادة صالح الشهري لخط الهجوم، فيما يجلس البرازيلي مالكوم أوليفيرا والصربي ألكسندر ميتروفيتش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: الوطيان - أبو راسين - خليفة - جحفلي - عبد الإله المالكي - محمد - عبدالله - مصعب - صهيب - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

ترتيب الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد نافباخور في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكنه يتأخر عن ضيفه بفارق الأهداف.

وكانت مباراة الهلال ونافباخور التي أُقيمت في الجولة الأولى بالسعودية، قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل.