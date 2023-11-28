الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالوهاب غنيم يكشف أسباب حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا فى خدمات التعهيد

الدكتور عبد الوهاب
الدكتور عبد الوهاب غنيم

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن حصول الدولة المصرية على المرتبة الثالثة عالميًا بمؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد يرجع لعدة عوامل منها الاستقرار، والمهارات التكنولوجية، وموقع مصر الاستراتيجي بين قارات العالم.

خدمات التعهيد

وأكد غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا مدى أهمية التطور التكنولوجي، ولهذا بذلت الكثير من الجهود لتدريب الكوادر الشبابية على القطاع التكنولوجي حتى يكون هناك مواكبة لمتطلبات السوق العالمية.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية توفر فرص عمل للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويصل الراتب الشهري للشباب في هذا القطاع من 3 إلى 4 آلاف دولار في الشهر.

التقدم المصري التكنولوجي 

وتابع: "مراكز التعهيد في مصر كان معدل نموها في مصر ضئيل جدًا بسبب ضعف سرعة الإنترنت، ولهذا بعد تطوير شبكات الإنترنت أصبح هناك إقبال كبير من قبل المراكز والشركات العالمية على أن تكون متواجدة في الدولة المصرية، لذا نجد الآن بعض المراكز الصينية والأمريكية متواجدة في مصر الآن".

عبد الوهاب غنيم العربي للاقتصاد الرقمي اكسترا نيوز مراكز التعهيد قناة اكسترا نيوز

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