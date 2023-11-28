بلينكن: اجتماع الناتو سيناقش الأزمة فى غزة والوضع بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اجتماع الناتو سيناقش الأزمة في غزة والوضع بالشرق الأوسط، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

بحث تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وفي السياق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع، من أجل بحث تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت القاهرة الإخبارية إلى أنه من المحتمل أن تتضمن الزيارة الخاصة لوزير خارجية الولايات المتحدة، المساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

ويناقش وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع الشركاء في المنطقة العربية مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة، والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة.