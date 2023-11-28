الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أتوبيسان مكيفين لنقل أهالي قرية سيدي عبدالرحمن بمطروح لمدينة العلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تيسير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح في جميع المناطق خاصة في قطاع المواصلات. 

وقال المهندس محمد القط، المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم توفير  وتشغيل  أتوبيسين سعة ۲۸ راكبا، حديث الموديل "مكيف" لخدمة الأهالي والعمال من قرية سيدي عبد الرحمن لمدينة العلمين والعكس، في إطار الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين. 

وفى سياق آخر، كانقد تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود شركة أتوبيس غرب الدلتا في رفع مستوى الخدمات وتوفير مزيد من راحة الركاب من أهالي مطروح وزائريها مع الدفع بـ٤ أتوبيسات جديدة ضمن خطة الشركة لتوفير أتوبيسات جديدة من مطروح إلى المحافظات الأخرى. 

٤ أتوبيسات جديدة على خطى “سيوة القاهرة” و"سيوة الإسكندرية"

وقال المهندس محمد مفتاح، مدير مكتب الشركة بمطروح، إنه بناء على توجيهات اللواء محمد حبش رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة تم الدفع بـ ٤ أتوبيسات جديدة على خطى “سيوة القاهرة” و"سيوة الإسكندرية" ضمن ٥٠ أتوبيسا جديدا سيتم الدفع بها للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لأهالي محافظة مطروح وزائريها. 

وترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماع المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وحمدى عبيد مدير الاستثمار والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء المدن وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المديريات والإدارات والهيىئات والغرفة التجارية وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية. 

_ اهتمام  الدولة  بدعم المستثمرين وتشجيع  القطاع الخاص

وأكد محافظ مطروح في بداية الاجتماع على اهتمام  الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع  القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام. 

محافظ مطروح قطاع المواصلات نقل الركاب مطروح العلمين

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الدفع بـ 4 أتوبيسات جديدة لنقل الركاب من مطروح إلى المحافظات الأخرى

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