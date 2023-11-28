المركز الإقليمي للطاقة: مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها بمصادر متجددة 2035

قال الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن مصر تستهدف إنتاج مصر 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

وأضاف “كرم الدين”، خلال مداخلة هاتفية لـ “ القناةالأولي”، اليوم الثلاثاء، أن هناك محاور عديدة لهذا الملف، ومنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني والعربي المباشر وغير المباشر، موضحًا أن هذا الاستهداف من أهم الإنجازات فى هذا القطاع.

وأوضح المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، أنه دليل على التزام الدولة يتمثل فى أن أعلي وثائقها الحاكمة وهو الدستور المصري، يقول أن مصر بطابع مكون مثل الطاقة المتجددة ضمن عناصر مزيج الطاقة الخاص بها.

وتابع الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، أنه أصبح هناك قواعد تنظيمية ولوائح وقوانين تقول أن القطاع الخاص يحق له العمل فى هذا السياق، أصبح هناك بداية سيتم استطاعة الانطلاق منها، حيث أن الدولة بدأت تعمل على ملفات مثل تخصيص أراضي لمشروعات الرياح، بمساحات شاسعة تصل إلى حدود حاليا 30 ألف كم مربع، مخصصة للاستثمار في الطاقات المتجددة.