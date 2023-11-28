روائع عبد الوهاب والرحبانية وبليغ على طريقة كايرو كافية بالأوبرا.. الجمعة

تستعد فرقة كايرو كافيه، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل كايرو كافيه بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم خلاله فرقة كايرو كافيه مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية الموسيقية والغنائية برؤية جديدة.

وفى سياق متصل، قام الموزع الموسيقي علي شرف، بإعادة الصياغة اللحنية لنخبة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها "مكانش على البال"، والرحبانية، والملحن محمد بليغ، لتقديمها برؤية عصرية جديدة خلال الحفل، إضافة إلى تقديم معزوفات من فيلمى صوت الموسيقى، سيدتي الجميلة وغيرها.

سعر تذكرة حفل كايرو كافيه بالأوبرا

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بحفل فرقة كايرو كافية، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 160 جنيهات.

شروط حضور حفل كايرو كافيه بالأوبرا

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط لحضور الجمهور حفل كايرو كافية، على المسرح الصغير وجاءت كالتالي:

- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر أخرى غير ذلك

- غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته

- ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات

- ممنوع التصوير

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- ممنوع التصوير.

الموسيقار علي شرف

يذكر أن علي شرف، مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين، منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.

وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها "رياح الغدر"، "بابا في تانية رابع"، كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف، المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت، إلى جانب فيلم شباب على الهوا، وأسس فرقة "كايرو كافيه" لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.