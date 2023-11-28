الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جهود مصر لدعم غزة خلال الهدنة الإنسانية (إنفوجراف)

ضياء رشوان،
ضياء رشوان،

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في قطر، لمتابعة سريان الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية.

ترصد "الدستور" ملامح الجهود المصرية المبذولة:
• دخول 120 شاحنة منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي لشمال غزة أمس الأحد

• بلغ حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها لقطاع غزة 2675 طنًا حتى مساء السبت

• 2056 إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح حتى مساء السبت
• استبقال 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا منذ بداية الهدنة حتى مساء السبت

• عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريًا حتى مساء السبت

• 9621  طنًا حجم المساعدات من المواد الغذائية حتى مساء السبت

•  7047 طنًا حجم المياه المرسلة حتى مساء السبت

• 82 قطعة من الخيام والمشمعات حتى مساء السبت

•  1992 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى حتى مساء السبت

من جانبه أشاد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بحرص الدولة المصرية على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لتوصيلها لقطاع غزة عبر منفذ رفح، خلال فترة سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، مما يؤكد أمام الجميع أن مصر لن تتوانى في حماية أشقائها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في وجه الانتقام الغاشم الذي لا يعرف معنى الرحمة والإنسانية، وبات يحصد في أرواح الفلسطينين دون وجه حق أو عدل.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له، عن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أول أمس السبت، 25 نوفمبر، والتي بلغت 2675 طنًا، وكذلك من المواد الغذائية ما يصل لـ9621 طنًا، وحجم المياه 7047 طنًا، و82 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 1992 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى، فضلا عن الدفع بحجم مساعدات فيما يتعلق بالوقود، حيث تم إدخال 788 طنًا من الوقود، بإجمالي عدد 2056 شاحنة من كافة المساعدات منذ بداية سريان الهدنة.
 

القضية الفلسطينية آخر مستجدات القضية الهدنة الاسرائيلية فلسطين قطاع غزة

مواد متعلقة

جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية نشطة لنصرة القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

الاحتلال يدرج اسم عهد التميمى ضمن الأسرى المحتمل إطلاق سراحهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟