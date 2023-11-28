جهود مصر لدعم غزة خلال الهدنة الإنسانية (إنفوجراف)

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في قطر، لمتابعة سريان الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية.

ترصد "الدستور" ملامح الجهود المصرية المبذولة:

• دخول 120 شاحنة منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي لشمال غزة أمس الأحد

• بلغ حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها لقطاع غزة 2675 طنًا حتى مساء السبت

• 2056 إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح حتى مساء السبت

• استبقال 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا منذ بداية الهدنة حتى مساء السبت

• عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريًا حتى مساء السبت

• 9621 طنًا حجم المساعدات من المواد الغذائية حتى مساء السبت

• 7047 طنًا حجم المياه المرسلة حتى مساء السبت

• 82 قطعة من الخيام والمشمعات حتى مساء السبت

• 1992 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى حتى مساء السبت

من جانبه أشاد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بحرص الدولة المصرية على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لتوصيلها لقطاع غزة عبر منفذ رفح، خلال فترة سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، مما يؤكد أمام الجميع أن مصر لن تتوانى في حماية أشقائها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في وجه الانتقام الغاشم الذي لا يعرف معنى الرحمة والإنسانية، وبات يحصد في أرواح الفلسطينين دون وجه حق أو عدل.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له، عن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أول أمس السبت، 25 نوفمبر، والتي بلغت 2675 طنًا، وكذلك من المواد الغذائية ما يصل لـ9621 طنًا، وحجم المياه 7047 طنًا، و82 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 1992 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى، فضلا عن الدفع بحجم مساعدات فيما يتعلق بالوقود، حيث تم إدخال 788 طنًا من الوقود، بإجمالي عدد 2056 شاحنة من كافة المساعدات منذ بداية سريان الهدنة.

