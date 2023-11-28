عم محمد 60 عاما في تصليح الأحذية: أحلم بزيارة بيت الله الحرام

"أتمنى زيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول الكريم"، هكذا بدأ “محمد” صاحب ال73 عاما الذي يمتلك محلا لتصليح الأحذية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، منذ أكثر من 50 عام.

يقول: أعمل في هذه المهنة منذ الصغر فى إصلاح الأحذية والحقائب، ولا يهمنى سوى رؤية السعادة على وجوه الزبائن الذين لايستطيعون شراء الشنط والأحذية الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه بدأ العمل في المهنة من سنة 61 سنة.

عهد عبد الناصر والسادات

وأضاف عم محمد، أنه حضرت فترة حكم الرئيسين جمال عبد الناصر، والسادات، ورغم الوقت الذي كان يحتاجه في العمل لكنه لم يتخلف يوم واحد عن الجيش فترة التحاقه باخدمة العسكرية التي بلغت 8 سنوات، مؤكدا أنه قام بتعليم أولاده حب الجيش والوطن.

وأستطرد: أن أسعار تصليح الحذاء ليست غالية كما يفعل بعض أصحاب المحلات ، وأنه يساعد الناس على قدر المستطاع بتوفير أحذية بسعر مناسبل.

وطالب الشباب بالعمل وترك المقاهي وكسب رزقهم بالحلال قائلا: "أنا في هذ السن الكبير أكافح" من أجل لقمة العيش، فلماذا الشباب دائما يشكون البطالة وعدم وجود فرص عمل رغم أن السوق مفتوح، ومصر دائما مليئة بالخير.

أشكر السيسي علي رفض تهجير الفلسطينيين

وتابع عم محمد،: ما يحدث في فلسطين من عدوان صيهوني بشع وقتل الأبرياء من الاطفال والنساء والمدنيين،جريمة ضد الإنسانية، وموجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ورفض تهجيرهم بالإضافة إلي ارسال مساعدات لهم، متمنيا من الله أن بنصر غزة كما نصر الشعب المصري في حرب أكتوبر.



عم محمد

عم محمد

عم محمد