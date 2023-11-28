الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تبدأ اليوم.. رابط تقديم التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر 2024

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

يبدأ اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فتح باب التظلم على نتيجة الابتعاث الخارجى للأزهر الشريف للعام الحالى 2023-2024. 

ويتيح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، التظلمات من عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتم فحص كل التظلمات والرد عليها في أسرع وقت إعمالًا لمبدأ الشفافية في اختيار الكفاءات من المتقدمين لهذه المسابقة.

وفي وقت سابق، أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن أسماء المرشحين للمسابقة بشكل نهائي بعد مرورها بمراحل مختلفة من الاختبارات، بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية. 

وركزت الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري.

رابط تقديم التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر 2024 

وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن التقدم بالتظلم من خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي:
من هنا

وفى منتصف يونيو الماضى قد أعلن الأزهر الشريف، نتيجة الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتعاث للخارج لعام 2023/2024.

وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة الابتعاث للخارج من خلال الرقم القومي، عبر الرابط التالي: 

من هنا

كما عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يناير الماضي، الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم وذلك بكليات (اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون) بجامعة الأزهر بالقاهرة كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار 4 أيام.

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