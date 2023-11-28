الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"عاصفة القرن" تخلف ثمانية قتلى فى روسيا ومولدافيا ومناطق أوكرانية

عاصفة القرن
عاصفة القرن

خلفت عاصفة قوية تترافق مع رياح وأمواج عاتية ثمانية قتلى في روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو، ومناطق محتلة أخرى من أوكرانيا وفي مولدافيا، بحسب السلطات ووسائل إعلام، أمس الإثنين.

وبدأت "عاصفة القرن"، كما وصفتها وسائل الإعلام، اعتبارًا من يوم الأحد.

وأوضحت وزارة الطاقة الروسية أنّ أكثر المناطق تضررًا هي شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا ومناطق في دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا.

وعثر على جثة رجل في مدينة سوتشي الساحلية الشهيرة، حسبما أفادت السلطات الإقليمية التي أوصت السكان بعدم الاقتراب من المياه. 

وفي شبه جزيرة القرم، قضى رجل آخر توجه "لمشاهدة الأمواج"، حسبما قال مستشار حاكم القرم، أوليغ كريوتشكوف، للتليفزيون العام.

كذلك قُتل شخص على متن قارب في مضيق كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وعثر على جثة في نوفوروسيسك في منطقة كراسنودار، بحسب وكالات روسية.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان، إن الكهرباء انقطعت عن "نحو 1.9 مليون شخص" الساعة 07،00 بتوقيت جرينتش، الإثنين، في هذه المناطق "بسبب الظروف الجوية غير المواتية".

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون المقرر الإفراج عنهم لا يزالون بسجن عوفر

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

الحقنة القاتلة.. أسرة طالبة حلوان تروى قصة وفاتها بـ"مضاد حيوى"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم غرب رام الله

ياسر القاضى لـ الشاهد: وصلنا لتصنيع 30 ألف تليفون محمول فى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟