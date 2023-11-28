الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير المصرى فى ويندهوك يلتقى رئيس جمهورية ناميبيا

السفير المصرى فى
السفير المصرى فى ويندهوك يلتقى رئيس جمهورية ناميبيا

استقبل رئيس جمهورية ناميبيا هاجي جاينجوب السفير وائل محمد لطفي سفير جمهورية مصر العربية في ويندهوك.

وحرص السفير المصري خلال اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لنظيره الناميبي.

واستعرض السفير المصري نشاط البعثة خلال العامين الماضيين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث مع الرئيس الناميبي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحرص الرئيس الناميبي على نقل تحياته لرئيس الجمهورية، متمنيًا الازدهار والتقدم لمصر.

وأعرب عن ثقته في نجاح القيادة المصرية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية الراهنة، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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