الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية نشطة لنصرة القضية الفلسطينية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تهدئة الأوضاع في فلسطين، حيث حرص الرئيس السيسي جاهدًا على نقل الوضع المآسوي الفلسطيني إلى المنصات الدولية التي تؤيد الجانب الصهيوني بصورة عمياء.

مساعي الدبلوماسية المصرية

وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدبلوماسية المصرية نشطة وتسير على قدم وساق لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الباسل.

وأضاف في حديثه، أن استعادة العلاقات مع دولة المجر في صالح كلتا الدولتين ولصالح العالم بأكمله، مشيرًا أن المجر من أولى الدول الأوروبية التي تعمل على مناهضة الهجرة الخارجية، ولهذا العلاقات المصرية المجرية ستصبح قوية للغاية خلال السنوات المقبلة.

الهدنة في فلسطين

وتابع:" بفضل الدبلوماسية تم التوصل إلى الهدنة في فلسطين، وتسعى مصر جاهدة الآن على مد الفترة الزمنية لهذه الهدنة لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال".

حمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق اكسترا نيوز ريهام الهسلي المساعي المصرية لنصرة فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

بايدن: شعرتُ بالرعب بعد عرض طلاب فلسطينين لإطلاق نار فى ولاية فيرمونت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟