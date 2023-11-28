جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية نشطة لنصرة القضية الفلسطينية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تهدئة الأوضاع في فلسطين، حيث حرص الرئيس السيسي جاهدًا على نقل الوضع المآسوي الفلسطيني إلى المنصات الدولية التي تؤيد الجانب الصهيوني بصورة عمياء.

مساعي الدبلوماسية المصرية

وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدبلوماسية المصرية نشطة وتسير على قدم وساق لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الباسل.

وأضاف في حديثه، أن استعادة العلاقات مع دولة المجر في صالح كلتا الدولتين ولصالح العالم بأكمله، مشيرًا أن المجر من أولى الدول الأوروبية التي تعمل على مناهضة الهجرة الخارجية، ولهذا العلاقات المصرية المجرية ستصبح قوية للغاية خلال السنوات المقبلة.

الهدنة في فلسطين

وتابع:" بفضل الدبلوماسية تم التوصل إلى الهدنة في فلسطين، وتسعى مصر جاهدة الآن على مد الفترة الزمنية لهذه الهدنة لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال".