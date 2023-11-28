الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمين كل صباح يوم جديد على المداومة على ترديد الأدعية والأذكار لذا يكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل، فالدعاء روحًا من الشكر والاعتماد على الله ببداية كل يوم.

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

دعاء الصباح اليوم

اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا.
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.
اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني.. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم إنى أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وباسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه.. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لاظل إلاظلك.

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أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، الحمد لله الذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

 اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

 اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِي هَذَا الْيَوْمَ خَيْرًا لِي مِنْ غَيْرِهِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِي هَذَا الْيَوْمَ خَيْرًا لِي مِنْ أَوَّلِهِ.

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