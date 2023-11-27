الملتقى العلمى لقسم الصحافة بإعلام القاهرة يناقش استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى

افتتحت ا.د.حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى العلمي لقسم الصحافة بالتأكيد على الدور العلمي لقسم الصحافة وأكدت أهمية موضوع الملتقى وضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي، بما يتلاءم مع قيمنا خاصة مع تواجده الآن وتطبيقه في كثير من المجالات في العالم المتقدم والمخاطر التي يطرحها من حيث إمكانية استبدال العنصر البشري به.

واحتفى ا.د.شريف درويش رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام في كلمته بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وبحرصهم على الحضور، والمشاركة في الملتقى وكونه امتدادا للملتقى العلمي لقسم الصحافة الذي بدأ منذ ما يقارب ثلاثين عاما واستعاد رونقه مجددًا الآن.

وأبدى سعادته لاختيار الموضوع الاول للملتقى حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة أنه موضوع كثر الحديث عنه في الفترة الاخيرة، مؤكدا أن تطبيقه لا زال في أوله وأن التقارير تشير إلى أنه يمكن أن يتم إنتاج أخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي في أمريكا عام ٢٠٣٠، وأن الوضع في مصر لا زال بعيدا عن تطبيقه في المجال الصحفي الآن، وأن الأمر لن يهدد وظائف البشر في الفترة القريبة، وأضاف أن عدم وجود قواعد للبيانات لدينا باللغة العربية يؤدي إلى صعوبة استخدام الذكاء الاصطناعي لدينا في الوقت الحالي.



وفي كلمتها ا.د.أمل السيد الأستاذ بقسم الصحافة ومقرر الملتقى أشادت بجهد الفريق المنظم للملتقى وبأهمية موضوع الملتقى وأن اختياره جاء بعد استطلاع آراء الباحثين حول الموضوعات العلمية التي تشغلهم في الوقت الحالي، فكان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث في مقدمة هذه الموضوعات.. مشيرة الى عدم وجود تطبيقات باللغة العربية في هذا المجال خاصة فيما يخص كشف الانتحال كما هو الحال في مجال كشف فبركة الأخبار.



وفي كلمة ا.د.ليلى عبدالمجيد الأستاذ بقسم الصحافة أشارت الى النمو الهائل في استخدام الذكاء الاصطناعي وأن من أبرز مميزاته أنه يمكن الاعتماد عليه في المهام الصعبة والخطيرة، التي قد يعجز التنسان عن القيام بها مثل تغطية الحروب والأوبئة مثل وباء كورونا في مناطق العزل إلى جانب مساعدتهم في توفير الكثير من الوقت والجهد وإنجازها الأعمال بصورة أسرع. ضرورة التمييز بين النصوص التقيتم انشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتلك التي يتم انشاؤها بواسطة البشر، وأهمية معرفة الجمهور لذلك.

وأشارت د.ليلى عبدالمجيد إلى أن وزارة الاتصالات قد أصدرت الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي عام ٢٠٢٠ ويتضمن عددا من المبادئ كالشفافية والعدالة وأننا بحاجة الى تفعيل ذلك في مجال البحث العلمي، وتفعيل الاستخدام الأخلاقي لهذه الأدوات من خلال المجلس الأعلى للجامعات.



ثم تحدثت د.رضوى عبداللطيف نائب رئيس تحرير الاخبار ومحاضر في صحافة الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، وأشارت إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي ليس جديدا وإنما بدأ منذ ما يقرب من خمسين عاما وبدأت العلاقة بينه وبين البحث العلمي منذ ذلك الحين، ولكن العلاقة بينهما شهدت طفرة كبيرة بعد الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت الى الخلط بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأن التحول الرقمي هو البذرة الأولى للأمر. ثم تناولت التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي كموضوعية النتائج والخصوصية والأمان. ثم انتقلت د.رضوى للحديث عن الجانب المشرق كتوليد الأفكار البحثية الجديدة ومراجعة الأخطاء اللغوية وتوفير الوقت والجهد وتحليل النصوص والصور والفيديوهات وعمل الإحصائيات والرسوم البيانية.

ثم انتقلت إلى الحديث عن الضوابط والتي تنوعت ما بين المنع الكامل لهذه الأدوات أو الاستخدام المسئول، من خلال التركيز على الموافقة الأخلاقية والتقييم للتحيز والنشر، وأشارت الى التجارة الدولية فيها الإطار، منها ما قامت به جامعة ستانفورد الامريكية من ترك الأمر الى اللجان العلمية لتقرر ما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي مسموحا به أم لا. وطلبت من الباحثين نشر نتائج تقييمهم لنتائج التحيز في نتائج الـ chatgpt. وكذلك تجربة جامعة رايس الأمريكية وتجريم مسألة عدم الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي واعتباره سرقة علمية.



ثم انتقلت د.رضوى عبداللطيف لإعطاء بعض النصائح للباحث كالتحقق من صحة الحقائق، والشفافية ومراقبة الخوارزميات والمراجعة التحريرية، والتأكد من السياق الصحيح الاطلاع على كل جديد، وأشارت د.رضوى إلى أنه على الباحثين عدم الاقتصار في أدوات البحث التي يستخدمونها على محرك بحث واحد، وإنما عليهم التنويع بين محركات البحث ليتمكنوا من الوصول إلى قواعد البيانات المختلفة.



وبالنسبة للكليات والمعاهد فأكدت د.عبداللطيف أهمية ان يتم وضع ضوابط وقوانين للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي.

اقترحت د.ليلى عبد المجيد تنظيم ورشة عمل للتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، واقترحت أيضا وضع ميثاق شرف لاستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي.وأضافت أن يتم البدء بصحافة البيانات ثم البحث في قواعد البيانات والسوشيال ميديا ثم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.



ركزت د.نانسي عادل حبشي المدرس بقسم الصحافة، في كلمتها على كيفية الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وبدأت حديثها بالتأكيد على الذكاء البشري لا يقارن بالذكاء الاصطناعي، وأن الآلة لا تقوم بالتحليل ولا التفكير ولا بالإبداع وإنما هو يعتمد على قواعد بيانات ضخمة. هو فقط يمكن أن يسهل علينا مهمة البحث العلمي من خلال توفير الوقت والجهد. فلا بد من معرفة حدود الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح.



ثم انتقلت إلى ضرورة معرفة الباحث كيفية عمل ادوات الذكاء الاصطناعي حيث يمكن أن يقوم الباحث بتعليم الأداة لاستخدامها في التحليل الكيفي للبيانات، ويتم بعد ذلك انشاء نموذج وتدريب الآلة على استخدامه وتطويره، وأكدت وجود فرق بين الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث مع الإشارة الى إمكانية التحيز في أدوات الذكاء الاصطناعي ولكنها يمكنها أيضا تطوير عرضها للنتائج. ثم تطرقت إلى بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في البحث العلمي.

وأعطت بعض النصائح لكيفية استخدام هذه الادوات وكيفية طرح الاسئلة عليها؛ للحصول على أفضل استفادة منها وعرضت بعض النماذج العملية لذلك.