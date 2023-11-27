حجز قضية الطفلة قسم في مركز أبو تشت للحكم.. 31 ديسمبر

أصدرت محكمة أبوتشت الجزئية بمحافظة قنا، قرارا يقضي حجز قضية الطفلة قسم المتهم فيها 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي، بتهمة الإهمال الطبي، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كان والد الطفلة قسم محمود أبو الحسن قد حرر محضرًا حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، مطالبًا بإجراء تحقيق ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته، وذلك طبقًا للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد المحضر بالقضية رقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحاكمة في جلسة 4 نوفمبر 2023، بتهمة الإهمال الطبي للطفلة، وحجزت القضية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.