الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاحتفال بصوم الميلاد المجيد.. تعرف على إجازات المسيحيين في 2024

إجازات
إجازات

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

إجازات المسيحيين في ٢٠٢٤

وسيحتفل المسيحيون بعدة مناسبات هامة على مدار العام المقبل بعدة مناسبات دينية وقومية لها العديد من الإجازات مثل:

الإجازات الدينية 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد التي تحل يوم ٧ يناير
إجازة عيد الغطاس التي تحل يوم ٢٠ يناير
إجازة أحد الشعانين التي تحل يوم ٢٨ ابريل
إجازة خميس العهد التي تحل يوم  ٢ مايو
إجازة الجمعة العظيمة التي تحل يوم ٣ مايو
إجازة سبت النور التي تحل يوم  ٤ مايو
إجازة عيد القيامة المجيد التي تحل يوم ٥ مايو
إجازة شم النسيم التي تحل يوم ٦ مايو.

أول يناير.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

مواعيد الأعياد القومية 2024

إجازة ثورة يناير التي تحل يوم  25 يناير 2024.
إجازة عيد الفطر المبارك التي تحل يوم 10 أبريل 2024.
إجازة عيد تحرير سيناء التي تحب يوم ٢٥ أبريل 2024.
إجازة عيد العمال التي تحل يوم 1 مايو 2024..
إجازة عيد الأضحى المبارك التي تحل يوم   17 يونيو 2024
إجازة ثورة 30 يونيو التي تحل يوم 30 يونيو 2023.
إجازة رأس السنة الهجرية التي تحل يوم 8 يوليو 2023.
إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 التي تحل يوم 23 يوليو 2023.
إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446 التي تحل يوم 16 سبتمبر 2024.
إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر التي تحل يوم 6 أكتوبر 2024.

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا بالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حاليا بصوم الميلاد المجيد الذي ينتهي بحلول عيد الميلاد في يناير المقبل 

والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد صوم من اصوام الدرجة الثانية المسموح خلالها بتناول المأكولات البحرية مثل الأسماك.

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