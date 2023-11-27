أستاذ علوم سياسية: "العملية الانتخابية" هى المحرك الأساسي للنشاط الحزبي

قال إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية إن النظام الديمقراطي يعني الاعتماد على عامل الكم، بالتالي المرشح الذي سيأخذ أكبر عدد ممكن من الأصوات في الانتخابات الحزبية أو الرئاسية هو الذي يفوز في النهاية.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا انتخابات” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشعب المصري عليه إدارك جيدًا أن صوته في صناديق الانتخابات أمر في غاية الأهمية، حيث المشاركة هي التي ستحدد الشخص الذي سيتولى رئاسة الجمهورية، لذا على المصريين الحرص على نزول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم.

مباديء الديمقراطية

وتابع أن العملية الانتخابية هى المحرك للنشاط الحزبي بشكل كبير:"الانتخابات الحالية الرئاسية متنوعة ومتعددة بشكل كبير، وهذا خير دليل على الديمقراطية".

وشدد على أن "الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية متنوعة ومتعددة بصورة كبيرة، وهذا التعدد من القيم اللاصقة للمباديء الديمقراطية".