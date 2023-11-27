الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي يكشف أسباب الإقبال العالمي على الاستثمار في مصر

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي فرج عبد الله

قال الخبير الاقتصادي د.فرج عبد الله إن هناك بعض العوامل التي ساهمت في زيادة معدل الاستثمارات بمصر، وتتمثل بعض هذه العوامل في ملائمة المناخ المصري، وتطوير البنية التحتية المصرية حيث بذلت الدولة كثير من الجهود لتنمية شبك البنية التحتية وهذا التطوير ساهم في ارتفاع معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاستثمار الصيني على الأراضي المصرية 

وأكد فرج عبدالله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصين تسعى إلى إعادة توزيع نسبتها العالمية الاستثمارية؛ من أجل تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المحتملة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لهذا يمكن القول أن الاستثمارات الصينية على الأراضي المصرية في ارتفاع ملحوظ.

مصر في قلب العالم الاستهلاكي 

أضاف أن مصر تقع في قلب العالم الاستهلاكي، وبالتالي الكثير من الدول الغربية تهدف بشكل مباشر للاستثمار على الأراضي المصرية:"مصر تعد نقطة ارتكاز أساسية على خريطة التجارة الدولية".

فرج عبدالله خبير اقتصادي الاستثمارات الصينية بمصر اكسترا نيوز الاستثمارات المحلية والخارجية

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