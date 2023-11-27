الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. "البحوث الإسلامية" يفتح باب التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر 2024

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2023 - 2024م غدًا الثلاثاء، من خلال إتاحة الفرصة للمتظلمين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتم فحص كل التظلمات والرد عليها في أسرع وقت إعمالًا لمبدأ الشفافية في اختيار الكفاءات من المتقدمين لهذه المسابقة.

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كان المجمع أعلن في وقت سابق عن أسماء المرشحين للمسابقة بشكل نهائي بعد مرورها بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن التقدم بالتظلم من خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي:
https://service.azhar.eg/services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف الابتعاث الخارجي نتيجة الابتعاث الخارجي

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