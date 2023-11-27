محافظ المنوفية يتفقد مشروعات تنموية وخدمية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات، رافقه اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديرى المديريات الخدمية، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي قويسنا وشبين الكوم، رؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية لمديريات الخدمات بأرض سوق السيارات بميت خلف بشبين الكوم، وذلك في إطار إستعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها والتعامل الفورى مع الطوارئ وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد محافظ المنوفية جميع معدات الاصطفاف متعددة الحجم والنوع وتابع بنفسه حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها، موجهًا بإعداد لوحات موحدة لكافة المديريات المشاركة بالاصطفاف تتضمن جميع بيانات المعدات والسيارات وتوحيد الإستيكرات عليها وتوحيد زي العاملين المتواجدين بأرض الإصطفاف إستعدادًا للاصطفاف الموحد بكافة المعدات في المحافظة، وشدد بضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظًا على المركبات، مؤكدًا أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها، لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء.

كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم، حيث تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بالكوبرى استعدادًا لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين كونه مدخل حيوي وهام للعاصمة ، حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبرى بالكامل وصب البلاطات الخرسانية وجاري أعمال رصف وتطوير الكوبري وزراعة الأعمدة الديكورية الحديثة.

فيما تفقد محافظ المنوفية موقع مجمع المواقف الجديد بطريق جيهان بمدينة قويسنا والمقام على مساحة 2فدان، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات وجارى الأعمال التحضيرية لأعمال الحفر والإنشاءات للمجمع ، ومن المقرر أن يضم مجمع المواقف الجديد بالعديد من الخدمات المتكاملة ومحطة لتموين السيارات ونقطة شرطة وإطفاء ، وخلال تفقده للموقع وجه المحافظ بإدراج الطريق الموازى لكوبرى جيهان والمؤدى لمجمع المواقف الجديد ضمن خطة الرصف الجديدة، وكذا تكليف رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة المخلفات ونواتج الهدم بطريق كفر الشيخ طعيمة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى النظافة بالطريق كونه طريق حيوى وهام، كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بتكلفة 14 مليون و600 جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 750 متر من الاتجاهين تمهيدًا لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية، وشدد المحافظ على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال المقررة تحقيقًا للصالح العام وكونها منطقة حيوية، وأكد رئيس المدينة بأن العمل جارى على قدم وساق بكافة الشوارع المستهدفة بالخطة بنطاق المدينة والبالغ عددهم (7) شوارع رئيسية ومتفرعاتها بقيمة (43) مليون جنيه، وهم ( شارع صبرى بطول 760م وتوسعة وتطوير مدخل المنطقة الصناعية وشارع بهجت يوسف الغربى بطول 400 م، وشارع غراب بطول 800 م، شوارع ضيف بطول 800 م، الباز بطول 800 م، شارع مصطفى فهمى بطول 700م، النهضة بطول 500 م، شارع عزيز فهمى بطول 800 م).

وتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاء ممشي مليج الجديد علي مساحة 5000 م2 على غرار ممشى مدينة الشهداء للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق متنفس جديد يخدم الأهالي، تنفيذ هيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع وسيضم برجولات، مناطق خضراء، بلاط إنترلوك، بلدورات، محلات كلادينج، مقاعد للمواطنين، أحواض زهور ونباتات، موجهًا بتوفير فريق إشراف لمتابعة وإدارة المشروع، كما وجه المحافظ رئيس حي غرب بسرعة رفع كافة المخلفات المجاورة للممشى لتحسين الصورة البصرية للمنطقة.