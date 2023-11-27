حفل للحجار واستعراض لتاريخ الموسيقى العربية.. تفاصيل حلقتي "سولد أوت" الخميس والجمعة

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل على قناة CBC"، من البنوار الذي جلس فيه الملك فؤاد ليستمع للطالب محمد عبد الوهاب، حيث يحكي خلال الحلقة قصة مسرح معهد الموسيقى العربية الذي أكمل عامه المائة هذا العام، وقصة الشاب الذي رفض المعهد قبوله كطالب وقرروا تعيينه استاذًا بالمعهد ليصبح واحدًا من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر.

ويجري محمود سعد كذلك زيارة لمنزل الدكتورة هدى البديري التي ولدت بالقدس عام ١٩٤٧ وقررت أن تكرس حياتها للإجابة على سؤال واحد، هل باع الفلسطينيون أرضهم؟!

أما في حلقة الجمعة من البرنامج، يعرض "سولد أوت كامل العدد" حفلًا للفنان علي الحجار من على خشبة المسرح الذي استمع فيه لوالده للمرة الأولى، حيث يقف الفنان الكبير علي الحجار لأول مرة في تاريخه على مسرح معهد الموسيقى العربية ليقدم لجمهور البرنامج مجموعة من أجمل أغانيه ومنها "فلسطيني" و"الرياعيات" و"مسألة مبدأ" و"عارفة"، و"لما الشتا يدق البييان" وغيرها، فيما يختتم الحجار الحفل كعادته بميدلي يضم مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

الموسم الجديد من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساء على قناة ‏CBC.

نجوم شهر ديسمبر في برنامج sold out

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “sold out” من تقديم الإعلامي محمود سعد عن نجوم شهر ديسمبر والمقرر أن يستضيفهم البرنامج ضمن حلقاته الحصرية خلال الفترة المقبلة.

وشملت قائمة النجوم المقرر استضافتهم النجم محمد هنيدي والنجم محمد ممدوح والنجم رامي صبري المطرب الكبير مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للبرنامج عن موعد تصوير الحلقات خلال أيام واماكن تصويرها المختلفة على أن تطرح تذاكر الحلقات الجديدة من برنامج sold out عبر موقع تذكرتي عقب الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج.