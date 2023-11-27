الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف الاستعدادات لانتخابات الرئاسة بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز عدد 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 15 لجنة انتخابية عامة على مستوى المحافظة، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا، مشددًا على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية، وتوفير كل سبل الراحة للتيسير على للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم لهم، موجهًا الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كل التعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

تقديم الدعم اللوجستي

 

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية وغرف العمليات والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكل القطاعات، لمتابعة الأحداث أولًا بأول وتخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ووجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، فضلًا عن مراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية وتكليف إدارة المواقف، بالتنسيق مع إدارة المرور، للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما تم النبيه على رؤساء المراكز بمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع أي إشغالات بها، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توفير مقاعد ومظلات باللجان وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ماراثون الانتخابات الرئاسية المشاركة في العملية الانتخابية واجب ا دستوري ا رفع درجة التأهب

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