الإثنين 27 نوفمبر 2023
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مصر

15 سببًا لصعوبة التركيز وقلة التحصيل الدراسي لدى الطلاب

طلاب
طلاب

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يشكون من عدم التركيز الطلاب في المذاكرة وانخفاض تحصيلهم للمعلومات في المواد الدراسية المختلفة الأمر الذي ينعكس على درجاتهم في الامتحانات، ولا شك أنه توجد أسباب متعددة لذلك منها:

١.  تضييع الطالب لوقت طويل من يومه في أمور بعيدة عن الاستذكار مثل التنقل بين الدروس أو النوم بشكل مبالغ فيه لساعات طويلة.

٢.  وجود مشكلات لدى الطالب في حواسه سواء البصر أو السمع تعوقه عن تلقي المعلومات، أو معاناته من فرط الحركة وتشتت الانتباه.

3.انشغال ذهن الطالب بمشكلاته وصراعاته مع زملائه وأصدقائه.

٤. جفاف بعض المقررات الدراسية وبعدها عن الواقع وعدم تضمين أمثلة كافية بداخلها.

٥. صعوبة بعض المقررات الدراسية في ضوء عرض المعلومات داخل الدروس  بشكل غير مترابط واجتزاء المعلومات.

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٦. تركيز الامتحانات على المعلومات المتضمنة في دروس المقرر وعدم إتاحة الفرصة  للطالب للإبداع خاصة في صفوف ما قبل الثانوية العامة.

٧. انخفاض المستوى العقلى للطالب مع ذلك يستخدم الأبوين معه أساليب عقابية لتقصيره في الاستذكار والتى غالبا ما تأتي بنتائج عكسية.

٨. احساس الطالب بالعجز عن النجاح مهما بذل من جهد في ضوء خبراته السابقة التى مر بها في هذا الصدد.

٩.  كراهية الطالب للمادة بسبب طريقة  المعلم القاسية  او بسبب كراهيته للمدرسة.

١٠.سلبية الطالب في المذاكرة وقصر مذاكرته على القراءة الصامتة فقط للمعلومات.

١١. استذكار الطالب للمعلومات كما هي موجوده بالكتاب أو الملزمة وعدم محاولته اعادة صياغتها بأسلوبه الخاص الذي يسهل عليه التحصيل.

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١٢. تغيير الطالب لمكان وأوقات مذاكرته بشكل متكرر مما يسبب له التشتيت وصعوبة التركيز.

١٣. اعتقاد الطالب من اول مرة عند مذاكرة  درس ما انه صعب فيتركه دون استذكار، بينما لو حاول قراءة الدرس بشكل جيد وسأل فيه معلمه وزملائه سيكون من السهل عليه استيعابه.

١٤. مذاكرة الطالب الدروس مرة واحدة فقط وعدم مراجعتها أكثر من مرة حتى تثبت لديه.

١٥.استذكار الطالب بالقرب من مشتتات مثل التلفزيون أو انشغاله بالموبايل أوقات طويلة.

أستاذ علم النفس والتقويم التربوي المواد الدراسية الثانوية العامة المقررات الدراسية انخفاض المستوى العقلى للطالب

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