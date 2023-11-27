وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين: أمال كبيرة لتمديد الهدنة في غزة

أكد الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى السابق، أن هناك آمالا كبيرة لتمديد للهدنة داخل قطاع غزة.

وقال وزير شؤون الأسرى السابق، خلال مكالمة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين:" إنه ما زالت بحوزة المقاومة الفلسطينية مجموعة كبيرة من المحتجزين الإسرائيليين، وإسرائيل معنية بالإفراج عنهم كما أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بتمديد الهدنة، ومن ثم جميع الأطراف حتى اللحظة معنية وتريد تمديد الهدنة".

وأضاف وزير شؤون الأسرى السابق، هناك أسبابا واقعية لهذا التمديد، واعتقادي اليوم ستظهر الصورة بشكل واضح، عندما أعلنت المقاومة أن لديها مجموعة من الأسرى الإسرائيليين ترغب في الإفراج عنهم، فإن ذلك سيشكل ضغطا على إسرائيل بتمديد الهدنة، كما صرح نتنياهو أن مقابل كل 10 أسرى يمكنه تمديد الهدنة يوما إضافيا.

وتابع "العجرمي"، أن تمديد الهدنة في غزة أمرا مهما للغاية للشعب الفلسطيني، لأنه ليس فقط قد تؤدي إلى تعزيز آليات ووقف إطلاق النار بشكل كامل، خلال ضغوط دولية جدية على حكومة إسرائيل، بل لأن الناس في حاجة إلى التزود بالمساعدات الإنسانية، وإزالة الأنقاض والبحث عن مفقودين الذين لا تزال الآلاف منهم موجودين تحتها.