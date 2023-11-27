"القاهرة الإخبارية": إسرائيل وحماس أعربتا عن مخاوف بشأن قوائم المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم اليوم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن رويترز، بأن إسرائيل وحماس عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منى عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تسلمت قائمة أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة يومًا إضافيًا مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

ولفتت إلى دخول غاز الطهي لأول مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك محاولات لتنظيف وتعقيم مستشفيات داخل قطاع غزة خلال أيام الهدنة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.